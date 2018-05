Ο Κεϊτά πάει Λίβερπουλ και η Λειψία λέει αντίο με ένα ωραίο βίντεο

Η μεταγραφή του στη Λίβερπουλ έχει ανακοινωθεί από τον περασμένο Αύγουστο. Ωστόσο, τα 55 εκατ. ευρώ + κάποια μπόνους οι Reds τα πλήρωσαν, ξέροντας ότι θα τον είχαν κοντά τους από το επόμενο καλοκαίρι. Καθώς λοιπόν ολοκληρώθηκε η Μπουντεσλίγκα, ο Ναμπί Κεϊτά αποχωρεί έπειτα από μία διετία από τη Λειψία και το γερμανικό club έφτιαξε ένα όμορφο αποχαιρετιστήριο βίντεο για τον 23χρονο μέσο από τη Γουϊνέα.



After two fantastic years, we say goodbye to our midfield maestro

Sit back and enjoy the very best of B̶a̶b̶y̶ ̶K̶e̶i̶t̶h̶ Naby #Keïta pic.twitter.com/eXVD6rRgcZ

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) May 14, 2018