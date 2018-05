Σαλατιέρα, φιέστα και μπύρες για το 27ο της Μπάγερν (vid & pics)

Το πρωτάθλημα το είχε εξασφαλίσει καιρό τώρα και τελικά τερμάτισε με διαφορά 21 βαθμών από την 2η Σάλκε. Ωστόσο, για να γίνει η φιέστα, οι Βαυαροί περίμεναν την τελευταία αγωνιστική. Η βαριά ήττα εντός (1-4) από την Στουτγκάρδη δεν τους επηρέασε στο ελάχιστο και καθώς ο αρχηγός Μάνουελ Νόιερ σήκωσε στα χέρια του τη διάσημη... σαλατιέρα για 27η φορά στην ιστορία του club, ξεκίνησε ο παραδοσιακός πόλεμος με τις μπύρες.

For the 27th time, Bayern Munich are Bundesliga champions! pic.twitter.com/Whj2F8F5Gi

— FOX Soccer (@FOXSoccer) May 12, 2018