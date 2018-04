Μπήκαν στα αποδυτήρια για ημίχρονο, αλλά το VAR έδειξε πέναλτι και ξαναβγήκαν για την εκτέλεση! (vid)

Το είδαμε και αυτό! Η Μάιντς υποδέχθηκε την Φράιμπουργκ και ο διαιτητής Βίνκμαν σφύριξε για ημίχρονο, οι παίκτες έφυγαν για τα αποδυτήρια, όμως έλαβε την ειδοποίηση να τσεκάρει το VAR για ένα πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων. Αφού, λοιπόν, σιγουρεύτηκε ότι υπάρχει παράβαση, ζήτησε από τους παίκτες να επιστρέψουν στο γήπεδο, για να κάνει το 1-0 ο Ντε Μπλάσις από την άσπρη βούλα στο 7’ των καθυστερήσεων!

RIGHT. The referee had blown the half-time whistle with the score at 0-0 and some of the players had already left the field.

But after reviewing the final action of the half, #VAR has intervened and awarded Mainz a penalty for a handball! #m05scf

— DW Sports (@dw_sports) April 16, 2018