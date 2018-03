«Ποδιές» και γκολ από τον Μπολτ στην προπόνηση της Ντόρτμουντ (pics & vids)

Γερμανία - Ισπανία με επιστροφή* πονταρίσματος, αν υπάρξει ανατροπή στο αποτέλεσμα της αναμέτρησης! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Η προπόνηση της Παρασκευής (23/3) στην Ντόρτμουντ δεν ήταν μια απλή προπόνηση, αφού είχε έναν ιδιαίτερο καλεσμένο. Συγκεκριμένα, συμμετείχε ο Γιουσέιν Μπολτ, ο οποίος έχει δηλώσει πως θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, και όπως έδειξε μπορεί να τα καταφέρει.

Ο θρύλος του στίβου ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα όπως και οι ποδοσφαιριστές της Ντόρτμουντ, ενώ συμμετείχε και στο προπονητικό διπλό κάνοντας μια τρομερή «ποδιά», ενώ σημείωσε και γκολ με μια υπέροχη κεφαλιά, ενώ και ο ίδιος έδειχνε να το απολαμβάνει.

«Ήταν ωραία. Διασκέδασα με τα παιδιά, τα οποία με υποδέχθηκαν πολύ θερμά», δήλωσε ο ίδιος μετά το τέλος της προπόνησης.

He just needs good service@usainbolt #BVBolt pic.twitter.com/qe5K7xykNv

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 23 March 2018