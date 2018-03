Δέχθηκε γκολ πίνοντας νερό και πούλησε το μπουκαλάκι για 2.000 ευρώ!

Η σκηνή του γκολ που δέχθηκε πριν από λίγες ημέρες ο Φλέκεν έκανε το γύρο του κόσμου και ο τερματοφύλακας της Ντούισμπουργκ βρήκε τον τρόπο να εξιλεωθεί. Έτσι, έβγαλε σε δημοπρασία το μπουκαλάκι νερό, που ήταν και η... πέτρα του σκανδάλου.

Το αντικείμενο πουλήθηκε για 1.619,02 ευρώ, με τον Φλέκεν να βάζει τα υπόλοιπα για να συμπληρωθούν 2.000, τα οποία θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

This is TOO WEIRD for not having an explanation:

Flekken, Duisburg gk, 2nd div. Bundesliga, stays in goal while conceding a goal.

I mean LITERALLY STAYS IN GOAL.

And don’t realize.

It makes laugh but it could be something serious, not joking pic.twitter.com/8WeB99LIpF

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 24, 2018