Η μουσική από τα μεγάφωνα πρόδωσε τον... διψασμένο τερματοφύλακα της Ντούισμπουργκ! (vid)

Τον γύρο του κόσμου κάνει από χθες ο γκολκίπερ της Ντούισμπουργκ, Μαρκ Φλέκεν, ο οποίος δέχθηκε την ισοφάριση από την Ίνγκολσταντ καθώς δεν παρακολουθούσε τη φάση πίνοντας νερό μέσα στο τέρμα του.

Πολλοί τον θεώρησαν ακόμα και... στημένο, αλλά ο λόγος που υπέπεσε στην γκάφα της χρονιάς ήταν το ακυρωμένο γκολ της ομάδας του λίγα δευτερόλεπτα πριν σε συνδυασμό με τη μουσική από τα μεγάφωνα του γηπέδου!

Λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν πριν δεχθεί την ισοφάριση από την Ίνγκολσταντ με αυτόν τον ανεπανάληπτο τρόπο, η Ντούισμπουργκ σημείωνε το δεύτερο γκολ, το οποίο όμως θα ακυρωνόταν από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Από τα μεγάφωνα του γηπέδου, όμως, συνέχιζε να παίζει κανονικά η μουσική για την επίτευξη του τέρματος, μπερδεύοντας τον Φλέκεν, ο οποίος νόμισε πως το γκολ είχε μετρήσει κανονικά!

Ο τερματοφύλακας της Ντούισμπουργκ γύριζε προς τα πίσω με αργά βήματα, κατευθυνόμενος προς το τέρμα για να πιει νερό, θεωρώντας πως το γκολ είχε μετρήσει, ενώ ήδη η Ίνγκολσταντ είχε φύγει στην αντεπίθεση.

Κάπως έτσι, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση, με τον Φλέκεν να αντιλαμβάνεται τι πραγματικά είχε συμβεί μόλις ο Κούτσκε έστελνε την μπάλα στα δίχτυα του!

This is amazing disallowed goal, keeper doesn’t realise... @Andymcguire4 @ScottEaglen @AudioDamage25 @BriggsDavid80 RT @hippy_st: German side Duisburg concede stuning goal against FC Ingolstadt 04 as goalkeeper has a drink #MSVFCI pic.twitter.com/TZwj0uuj6a

