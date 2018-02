Επεσαν... 1.000 μπαλάκια τένις στην Φρανκφούρτη (pics, vid)

Στην Φρανκφούρτη πριν τη σέντρα οπαδοί ήταν κοντά στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθούν για το γεγονός ότι παίζεται ποδόσφαιρο μέρα Δευτέρα και αφούν δεν δημιούργησαν κάποιο άλλο πρόβλημα, το ματς ανάμεσα στην Αϊντραχτ και την Λειψία, ξεκίνησε με καθυστερήση. Πριν αρχίσει το δεύτερο μέρος, στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν 1.000 μπάλες του τένις όπως και χαρτιά πάνω από την εστία, κάτι που προκάλεσαε την έναρξη της επανάληψης για περίπου 15 λεπτά...

all happening at Frankfurt vs Leipzig, 1000s of tennis balls thrown onto the pitch in protest to tonight’s game being shown on a Monday night, game paused for 15 minutes, mental #SGERBL pic.twitter.com/GbhAODXaQN

— Bealo (@bealolufc) February 19, 2018