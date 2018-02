Η τελευταία φορά που ο Ρόις είχε παίξει για την Ντόρτμουντ ήταν στον τελικό του Κυπέλλου με την Άιντραχτ τον περασμένο Μάιο. Η μεγάλη ώρα για την επιστροφή του Γερμανού μέσου στην ενδεκάδα των Βεστφαλών έφτασε, με τον Ρόις να ξεκινάει βασικός στην αναμέτρηση με το Αμβούργο.

259 - @woodyinho plays his 1st match for @BVB_English since 259 days. Salvation. #BVBHSV

— OptaFranz (@OptaFranz) February 10, 2018