Ο Σίνζι Καγκάβα δεν έδειξε έλεος ούτε στον μπόμπιρα γιο του. Το πιτσιρικάκι προσπαθούσε να του πάρει την μπάλα και ο Ιάπωνας μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ του πέρασε το τόπι κάτω από τα πόδια εννέα φορές σε 30 δευτερόλεπτα. Σταμάτησε μόνο όταν το παιδί του έβαλε τα κλάματα.

Shinji Kagawa here actually making a little kid cry by megging them loads of times.. pic.twitter.com/1l6Vh8pl0g

— OLBG Betting Tips (@OLBG) December 27, 2017