Οι παίκτες της Ντόρτμουντ έκαναν ευτυχισμένα τα Χριστούγεννα πιτσιρικάδων οπαδών! (vid)

Τα δύο αδερφάκια ξετρελάθηκαν βλέποντας τους ποδοσφαιριστές των Βεστφαλών στην πόρτα τους και αμέσως τους έκαναν νόημα να περάσουν μέσα στο σπίτι για να περάσουν λίγο χρόνο μαζί τους.

Είδαν τα δώρα τους, έπαιξαν μαζί τους μπάλα, φωτογραφήθηκαν και τους έδειξαν και το κιτρινόμαυρο δωμάτιό τους...

Τα χαμόγελα των παιδιών, είναι η δύναμη που δίνει το ποδόσφαιρο...

That moment when you open the door and two Borussia Dortmund players bring you Christmas presents

