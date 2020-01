Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, μόνο που εσχάτως η Μπαρτσελόνα, ειδικά σε διοικητικό επίπεδο, δεν θυμίζει και πολύ έναν μεγάλο σύλλογο. Όπως αποκάλυψε ο Σεντρίκ Μπακαμπού, οι Μπλαουγκράνα συμφώνησαν να τον αποκτήσουν για να έχουν μια επιπλέον λύση στην επίθεση, αλλά στη συνέχεια το μετάνιωσαν και ακύρωσαν την μεταγραφή, όταν ο παίκτης κατευθύνονταν ήδη προς την Βαρκελώνη!

«Εσείς του Transfermarkt, αλλάξτε την ιστορία των μεταγραφών μου και βάλτε «παραλίγο Μπαρτσελόνα» σας παρακαλώ» ανέβασε στο προφίλ του στο Twitter ο Γάλλο-Κογκολέζος επιθετικός, ο οποίος από τον Ιανουάριο του 2018 αγωνίζεται στην κινεζική Σινόμπο Γκουοάν, η οποία έδωσε σαράντα εκατομμύρια ευρώ στην Βιγιαρεάλ για την απόκτησή του.

Yo Transfermarkt change my transfer history with "Almost FCBarcelona" please

No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything

See you an other time AntoGriezmann https://t.co/eeOzZMU7V2

