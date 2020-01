Σε μια φάση στην οποία η Ρόμα θα έπρεπε να έχει ξεμπερδέψει πρόωρα από τον κίνδυνο, Σμόλινγκ και Λόπες υπέπεσαν σε παιδαριώδη ασυνεννοησία που τελικά στοίχισε.

Μετά την πρώτη απομάκρυνση από το κόρνερ των Λατσιάλι, η μπάλα εκτοξεύτηκε αλλά τόσο ο γκολκίπερ των Ρωμαίων, όσο και ο Άγγλος αμυντικός έκαναν μια τρύπα στο νερό με τις αντιδράσεις τους και άφησαν την μπάλα διεκδικήσιμη στην μικρή περιοχή.

Ως εκ τούτου, ο Ατσέρμπι παραμόνευε για ώρα στο σημείο και απλά έσπρωξε την μπάλα, ισορροπώντας το σκορ στο 34'.

Roma goalkeeper just did this, in a freakin derby against Lazio. Calamity #RomaLazio pic.twitter.com/PoHGehEs24

— Ted (@anssyakir) January 26, 2020