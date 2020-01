Η αγωνιστική του Gazzetta: H είσοδος του Παναθηναϊκού στην τετράδα και η «διαμαρτυρία» του Πέλκα (vid)

Το πρώτο «διπλό» του Παναθηναϊκού μετά από ένα χρόνο. Ο «πανταχού παρόν» Μαρινάκης του ΟΦΗ και η διαμαρτυρία του Πέλκα για το γκολ του που αρχικά ακυρώθηκε, αλλά μόλις ο παίκτης του ΠΑΟΚ πέρασε αλλαγή, τελικά μέτρησε.

Σε αυτή την «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον Γιάννη Σερέτη (έτερο αρχισυντάκτη) και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν στην 19η αγωνιστική της Super League.

