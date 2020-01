Η αγωνιστική του Gazzetta: Το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και ο Ελ Αραμπί (vid)

Η ενδεκάδα, η σπουδαιότερη στιγμή και ο MVP της αγωνιστικής. Αυτές είναι οι βασικές ενότητες της νέας εκπομπής «Η Αγωνιστική του Gazzetta» που εγκαινιάζουμε μαζί με το NIVEA MEN την 18η αγωνιστική της φετινής Super League.

O Αντώνης Σαούλης, αρχισυντάκτης του Gazzetta κι ένας καλεσμένος από την συντακτική ομάδα του site (σε αυτή την εκπομπή είναι ο Μιχάλης Τσαμπάς, επίσης αρχισυντάκτης) θα συζητούν για όλα όσα συνέβησαν στους αγώνες της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.

Πάμε να δούμε την πρώτη εκπομπή:

Μέχρι την επόμενη αγωνιστική μπορείτε να πάρετε μέρος στην ψηφοφορία στο site της Super League για την ανάδειξη του NIVEA MEN Best Goal και του NIVEA MEN Player of the month.