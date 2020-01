Κανείς δεν ξέρει τι πάει λάθος με την περίπτωση του, αλλά εκείνος συνεχίζει ακάθεκτος να δημιουργεί υλικό για bloopers. Ο Λόρις Κάριους υπέπεσε για ακόμη μια φορά σε βαριά γκέλα, χαρίζοντας ένα γκολ από το πουθενά σε φιλική αναμέτρηση της Μπεσίκτας και παραλίγο να διπλασιάσει τις γκάφες του στο ίδιο ματς αλλά σώθηκε από τον κανονισμό, μην έχοντας επαφή με την μπάλα σε γύρισμα αμυντικού από χτύπημα φάουλ!

Όσο αφορά τη φάση του γκολ, στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης ο Γερμανός κίπερ δέχθηκε μια ακίνδυνη σέντρα στη γωνία της εστίας του και με κάποιον απίθανο τρόπο η μπάλα έφυγε από τα χέρια του και κατέληξε στα δίχτυα.

Με αυτόν τον τρόπο, ήρθε η ισοφάριση σε βάρος της Μπεσίκτας, η οποία δέχθηκε και δεύτερο γκολ 12 λεπτά αργότερα, για να διαμορφώσει το τελικό 2-2 με γκολ του Γιλμάζ στο 35'

Ανεξαρτήτως αποτελέσματος και status αγώνα, όμως, η φήμη του Κάριους κλονίστηκε ξανά, την ώρα που η Μπεσίκτας έδειχνε έτσι κι αλλιώς απρόθυμη να πληρώσει 8 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει μόνιμα από την Λίβερπουλ κι έτσι βαδίζει ξανά στο Άνφιλντ το καλοκαίρι, με αβέβαιο μέλλον.

Loris Karius won’t want to see this one again...

A big error for the Besiktas goalkeeper today — it’s rumoured he’ll return to Liverpool at the end of the season with the Turkish side unable to pay the €8m fee to make the deal permanent.

pic.twitter.com/Y41hlu2Wjf

