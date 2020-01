Εκανε εκπληκτική χρονιά, με επιστέγασμα την κατάκτηση του Champions League. Ο Σαντιό Μανέ θεωρήθηκε πιο επιδραστικός για τη Λίβερπουλ στο 2019 ακόμα και από τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος επίσης πήρε τους ίδιους τίτλους. Ωστόσο, οι Αφρικανοί θεώρησαν ότι ο Σενεγαλέζος επιθετικός υπήρξε πιο πολύτιμος και του έδωσαν το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της ηπείρου τους, νικώντας τον Ριγιάντ Μαχρέζ (2ος) και τον Σαλάχ (3ος).

Ο Σαλάχ ήταν ο νικητής του βραβείου τις προηγούμενες δύο χρονιές, ενώ ο Μανέ έγινε ο δεύτερος Σενεγαλέζος που το κατακτά, μετά τις διαδοχικές φορές του Ελ Χατζί Ντιούφ (2001, 2002).

It's official!

The African Player of the Year for 2⃣0⃣1⃣9⃣ is #SadioMane

What an achievement for the Senegalese winger! #CAFAwards2019 pic.twitter.com/BwFBBxFBR1

— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020