Άκρως συμφέρον deal ολοκλήρωσε η Γουλβς, η οποία είδε την Φούλαμ να ενεργοποιεί την οψιόν των 15 εκατομμυρίων λιρών για τον Ιβάν Καβαλέιρο.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ είχε παραχωρηθεί δανεικός το περασμένο καλοκαίρι μετά από τρία χρόνια στους Λύκους και με τα 5 γκολ και τις 6 ασίστ που σημείωσε στο πρώτο μισό με τους Κότατζερς στην Championship, οδήγησε τον σύλλογο να πληρώσει πρόωρα για να τον εντάξει μόνιμα στο δυναμικό του.

Έτσι, η Γουλβς διπλασίασε σε κέρδος το ποσό των επτά εκατομμυρίων που είχε ξοδέψει για να τον αγοράσει από την Μονακό το 2016, για έναν παίκτη που βοήθησε στον στόχο της ανόδου, κατέγραψε 96 συμμετοχές στο «Μολινό», αλλά πλέον δεν υπολγιζόταν από τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο.

#OurManIvan!

The permanent registration of @ivancavaleiro17 as a Fulham player has been completed.

— Fulham Football Club (@FulhamFC) January 7, 2020