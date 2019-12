Ρήξη συνδέσμων ο ΜακΤόμινεϊ, αποχώρησε με πατερίτσες (pic & vid)

Απ' ό, τι φαίνεται το 4-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στη Νιούκαστλ δεν μπόρεσε να αφήσει αποκλειστικά γλυκιά γεύση στην ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» κέρδισαν με ανατροπή τις «καρακάξες» ωστόσο, φαίνεται πως έχασαν ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, τραυματίστηκε λίγο πριν την ανάπαυλα, στο δεύτερο μέρος πέρασε στη θέση του εξ αρχής ο Πολ Πογκμπά, ωστόσο η ζημιά που έπαθε ο Σκωτσέζος έγινε αισθητή μετά την αλλαγή του.

Όπως επιβεβαίωσε και στην συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της ομάδας «είναι ρήξη συνδέσμων», ωστόσο προσέθεσε «δεν ξέρω πόσο άσχημα είναι. Θα μάθουμε το πρωί με ακρίβεια».

Ωστόσο, όταν ένας τέτοιος τραυματισμός πλήττει το γόνατο, η περίοδος αποκατάστασης και αποθεραπείας, είναι μακρά...

Σημειώνεται, ότι ο ΜακΤόμινεϊ στο χθεσινό παιχνίδι έγινε ο παίκτης που δέχεται πιο σύντομα από κάθε άλλον κάρτα σε παιχνίδι της Premier League μετά το μαρκάρισμά του στον Λόνγκσταφ στο 24ο μόλις δευτερόλεπτο της αναμέτρησης.

"Done his ligament in the knee don’t know how bad. Biggest heart of the lot. Played until half-time. Not sure if he will be fit for Saturday. Probably not."#MUFC

