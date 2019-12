Λίβερπουλ: Το... γεμάτο νόημα like του Μπαπέ (pic)

Εμφατική ήταν η νίκη της πρωταθλήτριας κόσμου κόντρα στην δεύτερη στη βαθμολογία της Premier League Λέστερ, καθώς επικράτησε με 4-0 στο King Power Stadium.

Πλέον η Λίβερπουλ είναι στο +13 από την ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς και στο +14 από την Μάντσεστερ Σίτι (ένα ματς λιγότερο έχουν οι Πολίτες, που αντιμετωπίζουν απόψε στο Molineux Stadium την Γουλβς) και η κατάκτηση της Premier League δείχνει να είναι πιο κοντά από ποτέ τα τελευταία 30 χρόνια.

Το βράδυ της Πέμπτης κόντρα στην Λέστερ ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, δίνοντας μια ασίστ στον Ρομπέρτο Φιρμίνο για το 3-0, ενώ σκόραρε και ένα εκπληκτικό γκολ με σουτ έξω από την περιοχή για το 4-0.

Ο πανηγυρισμός του μετά την επίτευξη του τέρματος, θύμισε τον τρόπο με τον οποίο απολαμβάνει τα γκολ του και ο άσσος της Παρί σεν Ζερμέν Κιλιάν Μπαπέ, με αποτέλεσμα να... φουντώσουν κι άλλο οι φήμες που θέλουν τον Γάλλο να βλέπει θετικά μια μετακίνηση στο Μέρσεϊσαϊντ.

Μάλιστα, το like του ίδιου του Παγκόσμιου Πρωταθλητή με τους «τρικολόρ» σε αυτόν τον συνδυασμό του πανηγυρισμού των δύο παικτών, ήρθε να «κολλήσει» στην συγκεκριμένη συζήτηση.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβόλαιο του 20χρονου επιθετικού λήγει το 2022, οι ζυζητήσεις ανανέωσης με τους Παριζιάνους δεν έχουν οδηγήσει κάπου και τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του... οργιάζουν!

Δείτε την δημοσίευση και το like του Γάλλου, καθώς και μερικές αντιδράσεις από φιλάθλους των «κόκκινων» :

Mbappe liked this tweet, everyone get in here #Mbappe2020

— CHAMPIONS OF EUROPE (@casinooasis14) December 26, 2019