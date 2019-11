Οι δημόσιες τηλεοπτικές εμφανίσεις του Ντιέγκο Μαραντόνα είναι σύνηθες να προκαλούν εντυπώσεις.

Σε μια τέτοια περίσταση, ο ένας και μοναδικός «Ντιεγκίτο» κατάφερε να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής χωρίς να πει το... παραμικρό.

Συγκεκριμένα,πριν από ακριβώς έναν χρόνο, σε συνέντευξη του για λογαριασμό της μεξικανικής τηλεόρασης, ο Μαραντόνα, ως προπονητής της Ντοράντος ντε Σιναλόα, έμενε... στοπ καρέ, live και γινόταν viral.

One year ago, Diego Maradona left us speechless after this post-match interview pic.twitter.com/r365NtDPCP

