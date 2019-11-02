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Ολυμπιακός: Νέες πινακίδες στον περιβάλλοντα χώρο του «Καραϊσκάκης»

Ολυμπιακός: Νέες πινακίδες στον περιβάλλοντα χώρο του «Καραϊσκάκης»

Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή των πινακίδων σήμανσης στον περιβάλλοντα χώρο του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την διευκόλυνση των φιλάθλων.

Δείτε τις νέες πινακίδες:

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