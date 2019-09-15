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Ζοσέ Σα: «Άλλη μια νίκη, συνεχίζουμε» (pic)

Ζοσέ Σα: «Άλλη μια νίκη, συνεχίζουμε» (pic)

Ζοσέ Σα: «Άλλη μια νίκη, συνεχίζουμε» (pic)

Ο πορτιέρε του Ολυμπιακού στάθηκε στη νίκη επί του Βόλου και στη στήριξη του κόσμου.

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Άλλη μια νίκη, συνεχίζουμε να παλεύουμε Ευχαριστούμε για τη στήριξη».

Το μήνυμά του στο Instagram:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

One more victory, keep fighting  Thanks for the support @olympiacosfc #gate7

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη José Sá (@josesaoficial) στις

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