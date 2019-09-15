Ζοσέ Σα: «Άλλη μια νίκη, συνεχίζουμε» (pic)

Χαρακτηριστικά έγραψε:
«Άλλη μια νίκη, συνεχίζουμε να παλεύουμε Ευχαριστούμε για τη στήριξη».
Το μήνυμά του στο Instagram:
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ 95vs
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 80vs
ΓΑΛΛΙΑ 66
ΤΕΛΙΚΟ
MALLORCA 0vs
ATHLETIC BILBAO 0
ΤΕΛΙΚΟ
FORTUNA DUSSELDORF 1vs
VFL WOLFSBURG 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2vs
ΠΑΟΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 3vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 3vs
LEVANTE UD 2
ΤΕΛΙΚΟ
FC BARCELONA 5vs
VALENCIA CF 2
ΤΕΛΙΚΟ
LIVERPOOL FC 3vs
NEWCASTLE UNITED 1
ΓΑΛΛΙΑ -vs
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ -
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ -vs
ΙΣΠΑΝΙΑ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΕΚ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
SD EIBAR -vs
ESPANYOL -
DEPORTIVO ALAVES -vs
SEVILLA FC -
CELTA DE VIGO -vs
GRANADA CF -
REAL VALLADOLID -vs
OSASUNA -
REAL BETIS -vs
GETAFE CF -
AFC BOURNEMOUTH -vs
EVERTON FC -
WATFORD FC -vs
ARSENAL -
GENOA CFC -vs
ATALANTA -
SPAL -vs
LAZIO -
BRESCIA -vs
FC BOLOGNA -
PARMA -vs
CAGLIARI -
AS ROMA -vs
US SASSUOLO -
HELLAS VERONA -vs
AC MILAN -
TSG 1899 HOFFENHEIM -vs
SC FREIBURG -
PADERBORN 07 -vs
FC SCHALKE 04 -
ORENBURG -vs
RUBIN KAZAN -
TAMBOV -vs
CSKA MOSCOW -
FK KRASNODAR -vs
KRYLIA SOVETOV -
ΕΠΙΣΚΟΠΗ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
XENOPHON KRESTENA -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ATALANTI -vs
ATROMITOS PATRAS -
THINALIAKOS -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
PANDRAMAIKOS -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ -vs
ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ -
FC NANTES -vs
REIMS -
AS SAINT-ETIENNE -vs
TOULOUSE FC -
AS MONACO -vs
OLYMPIQUE MARSEILLE -
ANKARAGUCU -vs
YENI MALATYASPOR -
RIZESPOR -vs
GOZTEPE -
TRABZONSPOR -vs
GENCLERBIRLIGI -
DENIZLISPOR -vs
KONYASPOR -
Ο πορτιέρε του Ολυμπιακού στάθηκε στη νίκη επί του Βόλου και στη στήριξη του κόσμου.
Χαρακτηριστικά έγραψε:
«Άλλη μια νίκη, συνεχίζουμε να παλεύουμε Ευχαριστούμε για τη στήριξη».
Το μήνυμά του στο Instagram: