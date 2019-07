Είναι προπονητής σε επίπεδο high – school και έφτασε εκεί ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν στο δρόμο του.

Επί μια 12ετία, ο Ρομπ Μέντες μάθαινε τα πάντα ως βοηθός προπονητή, πίστεψε στον εαυτό του, αδιαφόρησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει έχοντας γεννηθεί δίχως άκρα – λόγω σπανιότατου συνδρόμου – και παραδίδει μαθήματα ζωής.

«Κοιτάξτε με και δείτε που έχω φτάσει με το πάθος που είχα για τη δουλειά μου. Όταν επικεντρωθείτε στο τι μπορείτε να κάνετε και σταματήσετε να είστε απαισιόδοξοι, μπορείτε να πετύχετε τα πάντα. Όταν κατάλαβα καλά ότι δεν μπορούσα να παίξω ποδόσφαιρο, αλλά μπορούσα να γίνω προπονητής ποδοσφαίρου, κατάφερα να μην τα παρατήσω ποτέ.

Επκεντρώθηκα σε όσα μπορώ να κάνω. Όποιος πιστεύει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, είτε στον αθλητισμό, είτε στη δουλειά του, είτε στη ζωή του, έχω να του πω ότι μπορεί να πετύχει! Αλλά πρέπει να έχει πάθος και να δουλέψει! Εγώ τα κατάφερα μέχρι εδώ και ποιος μου λέει ότι δεν μπορώ να πάω ακόμα πιο μακριά;» είπε ο Ρομπ Μέντες κατά την βράβευσή του στα EPSYS του 2019, όπου έλαμψε γι' ακόμα μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

