Βαλμπουενά: Ακόμη δεν μπορεί να ξεχάσει το πώς τον υποδέχτηκαν στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά, εδώ και λίγες μέρες είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού. Ο κόσμος της ομάδας, του επιφύλασσε ένα ζεστό καλωσόρισμα κι ο ίδιος δεν μπορεί να το ξεχάσει. Ο Γάλλος ανέβασε το σχετικό βίντεο από την πρώτη του γεύση με τους φίλους της ομάδας και δείχνει να τους είναι ευγνώμον.

«Σκέφτομαι τον τρόπο που με την υποδεχτήκατε την προηγούμενη εβδομάδα», σχολίασε ο Βαλμπουενά.

Thinking about the way you welcomed me in last week #tbt #Olympiacos pic.twitter.com/CouvGTBLGl

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) June 6, 2019