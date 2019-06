Καλύτερα για τον Ολυμπιακό να είναι καυτός ο Ιούνιος, παρά ο Ιούλιος…

Εdit my bet*: Άλλαξες γνώμη; Με το πρωτοποριακό “Edit My Bet” έχεις πλέον τη δυνατότητα να επεξεργαστείς το στοίχημά σου. (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Μαγικές συνταγές στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν. Αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άγραφοι νόμοι τους οποίους οφείλεις να σέβεσαι, αν θέλεις να έχεις αυξημένες πιθανότητες να πετύχεις το καλύτερο αποτέλεσμα.

Ο Ολυμπιακός σε μία εβδομάδα από σήμερα ξεκινάει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν. Πιο νωρίς απ΄ όλους, καθότι έχει να δώσει το πρώτο παιχνίδι του για τη νέα σεζόν στις 23 Ιουλίου-το δε τελευταίο παιχνίδι του για τη φετινή σεζόν το έδωσε στις 5 Μαίου, άρα είχε ένα νεκρό διάστημα 35 ημερών, αρκετό για την άδεια των «ερυθρόλευκων».

Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να κοιτάξει στο πρόσφατο παρελθόν και να αναλύσει τι έκανε σωστό και τι λάθος τα προηγούμενα τρία καλοκαίρια του, στα οποία επίσης είχε προκριματικά Ευρώπης. Και να επαναλάβει ει δυνατόν όλα τα θετικά και να αποφύγει ει δυνατόν όλα τα αρνητικά. Πολύ απλά, διότι φέτος θα έχει ακόμη πιο δύσκολες υποχρεώσεις σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, όταν αντίπαλοι του ήταν οι Μπερ Σέβα, Αρούκα, Παρτίζαν, Ριέκα, Λουκέρνη και Μπέρνλι. Τώρα το επίπεδο των αντιπάλων του ανεβαίνει…επικίνδυνα, αν σκεφθούμε ότι και οι δύο πρώτοι πιθανοί αντίπαλοι του, Άϊντχοβεν η, Βικτόρια Πλίζεν, φέτος έπαιξαν ομίλους Τσάμπιονς Λιγκ, κάτι που ούτε κατά διάνοια δεν είχε συμβεί με τις άλλες έξι ομάδες…

Για παράδειγμα, το καλοκαίρι του 2016, όταν αποκλείστηκε από την Μπερ Σέβα στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ και μετά απέκλεισε την Αρούκα στα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ, ο Ολυμπιακός είχε κάνει την πιο…στραβή αρχή, αλλάζοντας προπονητή από την πρώτη, στην κυριολεξία, μέρα της προετοιμασίας (Βίκτορ Σάντσεθ αντί Μάρκο Σίλβα). Κι είχε συνεχίσει το ίδιο στραβά, καθώς η μοναδική ενίσχυση που είχε κάνει στο ρόστερ ενόψει των αγώνων με την Μπερ Σέβα ήταν δύο μπακ (Φιγκέϊρας, Ντελα Μπέγια)…Αποτέλεσμα ο αποκλεισμός, η νέα αλλαγή προπονητή (Μπέντο αντί Βίκτορ) και μαζικές αποχωρήσεις μέσα στον Αύγουστο (Μαζουάκου, Ντουρμάζ, Σιόβας, Πουλίδο, Κασάμι κι ουσιαστικά Μανιάτης).

Το καλοκαίρι του 2017 ο Ολυμπιακός πέτυχε την πρόκριση στους χρυσοφόρους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά από τα τέλη Σεπτέμβρη κιόλας είχε αλλάξει προπονητή, διώχνοντας τον Χάσι, τον οποίο είχε προσλάβει στις 8 Ιουνίου. Το θέμα τότε ήταν ότι οι περισσότερες μεταγραφές είχαν γίνει παραμονές των προκριματικών και με τους παίκτες να μπαίνουν αμέσως στα παιχνίδια, με πολύ λίγη προετοιμασία στα πόδια τους. Έτσι, ναι μεν βοήθησαν στα προκριματικά, αλλά δεν είχαν αντοχές να βγάλουν όλη τη σεζόν και γενικά το χτίσιμο της ομάδας δεν έγινε όπως έπρεπε, παρά τις πολύ ακριβές μεταγραφές (Οφόε, Εμενίκε, Ένγκελς, Ζιλέ, Τζούρτζεβιτς, Βούκοβιτς, Προτό, Καρσελά, Ταχτσίδης, Μίλιτς).

Το περασμένο καλοκαίρι είναι καλύτερο παράδειγμα απ΄ όλα τα τελευταία για τον Ολυμπιακό: ο προπονητής έκλεισε από τις αρχές Απρίλη και αρκετές κινήσεις έγιναν έγκαιρα. Με συνέπεια παρότι η ομάδα έκανε 20 αλλαγές στο ρόστερ της (!), αφενός μεν εμφανίστηκε στα προκριματικά με αρκετά καλή χημεία, αφετέρου δε έβγαλε ολόκληρη τη σεζόν με καλό επίπεδο αντοχών.

Να θυμηθούμε, όμως, ότι π.χ. η τριπλέτα Μπουχαλάκη-Καμαρά-Φορτούνη στα χαφ ήταν μαζί από το πρώτο φιλικό…Και κυρίως να σταθούμε στο ότι ένα μήνα πριν τον πρώτο προκριματικό, που ήταν 9 Αυγούστου, ο Πέδρο Μαρτίνς μόνταρε ενδεκάδα: Γιαννιώτης, Ομάρ, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τσιμίκας, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Φορτούνης, Λάζαρος, Γκερέρο, Ποντένσε. Με αυτήν ακριβώς την ενδεκάδα, που μόνταρε από τις αρχές Ιουλίου, έπαιξε όλα τα προκριματικά του Αυγούστου-και τα πήγε μια χαρά. Και πάνω σε αυτό τον κορμό χτίστηκε η ομάδα για όλη τη σεζόν, έχοντας και τους Σισέ, Τοροσίδη (και με τις προσθήκες στη συνέχεια τωνΣα, Κούτρη, Σισέ, Μεριά, Γκιγέρμε, Νάτχο, Χασάν, Μασούρα)…

Έχει σημασία λοιπόν οι βασικές κινήσεις του Ολυμπιακού σε αυτό το καλοκαίρι αφενός μεν να είναι καλές (όπως ήταν του Βαλμπουενά), αφετέρου δε να γίνουν έγκαιρα, να έχει ο προπονητής μίνιμουμ ένα μήνα να τους «βάλει» μέσα στην ομάδα. Πόσο δε μάλλον τώρα που θα λείπουν τουλάχιστον έως τις 12-15 Ιουλίου οι Καμαρά, Μεριά και Σισέ, λόγω Κόπα Άφρικα.

Ναι, είναι αλήθεια ότι όσο πιο γρήγορα πας να ψωνίσεις, τόσο πιο ακριβά πληρώνεις. Όπως κι ότι στη συνέχεια ανοίγει η αγορά και βρίσκεις κι άλλες λύσεις. Ωστόσο, εξίσου αλήθεια είναι ότι αν καθυστερήσεις, μπορεί να το πληρώσεις ακριβά στη διαδικασία των προκριματικών και να χάσεις έτσι αρκετά, ενδεχομένως και πολλά εκατομμύρια Ευρώ.

Η πραγματικότητα είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει αρκετά σύντομα να κλείσει τουλάχιστον δύο πολύ βασικές μεταγραφές, του σέντερ φορ και του στόπερ. Ακόμη, να τελειώσει το θέμα του δεύτερου γκολκίπερ, να πάρει ένα κεντρικό χαφ αφού θεωρητικά φεύγει ο Νάτχο και να δει τι θα κάνει και με δεύτερο στόπερ αφού θεωρητικά φεύγει κι ο Βούκοβιτς.

Κοινώς, τον Ολυμπιακό περιμένει ένας καυτός Ιούνιος-πολύ καλύτερα παρά να είναι καυτός ο Ιούλιος! Γιατί όσα πιο πολλά γίνουν τον Ιούνιο, τόσο προς όφελος της ομάδας θα είναι. Ακόμη και σε επίπεδο κάποιας αποχώρησης βασικού παίκτη, καλύτερα είναι να γίνει τον Ιούνιο και μαζί να έρθει κι ο αντικαταστάτης του, παρά να γίνει τον Ιούλιο, γιατί θα μπερδέψει και θα αποσυντονίσει την ομάδα.

