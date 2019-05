Λίβερπουλ: Η μοναδική στην Αγγλία που έχασε τον τίτλο με μια ήττα!

H Μάντσεστερ Σίτι με την εμφατική εκτός έδρας επικράτηση της με 4-1 επί της Μπράιτον κατέκτησε για δεύτερη σερί σεζόν και έκτη στην ιστορία της το πρωτάθλημα Αγγλίας αφήνοντας την Λίβερπουλ στη δεύτερη θέση με έναν βαθμό λιγότερο (98 έναντι 97).

Αξίζει να σημειωθεί πως οι «Reds» έγιναν η πρώτη ομάδα στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου (πριν και από την θέσπιση της Premier League) που ολοκληρώνουν την σεζόν με μόλις μια ήττα και εν τούτοις δεν κατακτούν τον τίτλο!

Για την ιστορία η ομάδα του Κλοπ ηττήθηκε μόνο από την Μάντσεστερ Σίτι με 2-1 στις 3 Ιανουαρίου!

@LFC are the 1st team in English top division history to lose as few as league game and not win the title pic.twitter.com/mUcs4yv6Gq

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) May 12, 2019