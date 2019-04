Έπεσαν οι υπογραφές για την κοινή υποψηφιότητα του Euro 2028 και του Μουντιάλ 2030 (pic & vid)

Το Σάββατο (13/4) στην Θεσσαλονίκη υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας που αφορά την από κοινού υποψηφιότητα διεκδίκησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου του 2028 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2030.

Αρχικά είχε προηγηθεί συνάντηση εργασίας του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργου Βασιλειάδη με τους ομόλογους του της Σερβίας Βαγια Ουντόβισιτς, της Βουλγαρίας Κράσεν Κράλεφ και της Ρουμανίας Μπόγκνταν Ματέι, παρουσία εκπροσώπων των Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών των τεσσάρων χωρών.

Στη συνέχεια υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας που σηματοδοτεί «μια ιστορική μέρα για τους λαούς μας και μια νέα σελίδα για την περιοχή με ανοιχτά Βαλκάνια και τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των εξελίξεων» όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης.

Βασιλειάδης: «Κοινή πορεία, με αισιοδοξία, χαμόγελο»

Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, εξέφρασε την ικανοποίηση του και έκανε λόγο για μια «κοινή πορεία, με αισιοδοξία, χαμόγελο, σοβαρότητα, επίγνωση της πραγματικότητας και με βασικό γνώμονα καλύτερες μέρες γι αυτήν εδώ την περιοχή, που συνήθως απασχολεί την Υφήλιο με αρνητικές ειδήσεις. Εμείς θέλουμε αυτό να το αλλάξουμε. Να δείξουμε ότι πρωτοπορούμε, μπορούμε να κάνουμε πράγματα μαζί και το ότι υπογράφεται το μνημόνιο εδώ στη Θεσσαλονίκη δείχνει και την πολιτική μας θέση για την επόμενη μέρα, με ανοιχτά Βαλκάνια και την πόλη αυτή επίκεντρο των εξελίξεων. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, προχωράμε δυνατά για να κατακτήσουμε το όνειρο».

A historical moment: representatives of Bulgaria, Greece, Romania and Serbia are signing an agreement in Thessaloniki to submit a joint Balkan bid to host Euro 2028 / the 2030 World Cup pic.twitter.com/vB6PhPDcra

— mshumanov (@shumansko) 13 April 2019