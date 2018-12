Δείτε τι έκανε ο Αγγλος επιθετικός...

Here’s a footage of Ghost’s two footed tackle on Harry Kane.

What an embarrassing dive, but because he is English, you wont hear anything about it. In fact they’ll say it’s a 50/50 call

pic.twitter.com/pIfuzBLJgK

— Lacazettes (@Lacazettes) December 29, 2018