Έφυγε ο Μουρίνιο και... ξύπνησε ο ηγετικός εαυτός του Πογκμπά (vid)

Στα δύο πρώτα παιχνίδια του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων», ο Πολ Πογκμπά έχει δείξει πως μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα στην ομάδα από τη στιγμή που αισθάνεται καλά και η απομάκρυνση του Μουρίνιο ήταν τρομερά ευεργετική για εκείνον.

Ήδη, έχει συμμετοχή σε τέσσερα γκολ (2 δικά του και 2 ασίστ) στα παιχνίδια με τις Κάρντιφ και Νιούκαστλ και πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τις «καρακάξες» το μεσημέρι της Τετάρτης στο «Ολντ Τράφορντ» για τη Boxing Day, μίλησε ως ηγέτης στους συμπαίκτες του.

«Παίρνουμε μπρος και πιέζουμε από την πρώτη μπαλιά! Τώρα είμαστε στην έδρα μας, πάμε δυνατά, παραμένουμε δυνατοί» ήταν τα λόγια του.

Δείτε το βίντεο:

“When we go we go, pressing first ones! Now we’re at home. we go strong we start strong!”

Paul Pogba leading the team out with words of inspiration. My captain. #mufc [MU] pic.twitter.com/BJomwV2d5f

— United Xtra (@utdxtra) December 27, 2018