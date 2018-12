Ο Κροάτης, παιδί... προσφυγιάς, έφτασε στο πικ της ποδοσφαιρικής του καριέρας έχοντας βιώσει απίστευτες στιγμές μέσα στο τρέχον έτος, το οποίο φτάνει πλέον στο τέλος του σε λίγες μέρες.

Από την κατάκτηση ενός ακόμα ευρωπαϊκού τροπαίου με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το 13ο στην ιστορία των «μερένχες», στην καλύτερη πορεία που είχε σημειώσει η εθνική ομάδα της Κροατίας από το 1998 με τη συμμετοχή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά και με τρομερές διακρίσεις σε ατομικό επίπεδο.

Έπειτα από το βραβείο για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του Μουντιάλ, από το οποίο αποχώρησε ως περήφανος φιναλίστ, έχοντας κερδίσει και το χειροκρότημα ολόκληρου του κόσμου για την προσπάθεια της ομάδας του Ντάλιτς, διακρίθηκε από την UEFA ως ο κορυφαίος, το πέτυχε και με τη FIFA στα δικά της ξεχωριστά βραβεία και πλέον ήρθε η σειρά της Χρυσής Μπάλας να φτάσει στα χέρια του.

Είναι ο πρώτος μετά τον Κακά, το 2007, που κατακτά την ανώτερη ατομική διάκριση, αφού από το 2008 έως και το 2017 οι Μέσι και Κριστιάνο... τσακώνονταν για να φτάσουν στις 5 κατακτήσεις.

Είναι ο πρώτος Κροάτης στην ιστορία του Ballon d' Or που κατακτά το βραβείο και πλέον γίνεται πιο έντονη από ποτέ η κουβέντα για το τέλος που μπαίνει πιθανότατα στον... φαντεζί κόσμο των παικτών που σκοράρουν και που βρίσκονται συνεχώς στην επιφάνεια γιατί στέλνουν τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο ποδόσφαιρο η ιστορία θα γράψει το σκορ και αυτούς που το έχουν διαμορφώσει. Τα γκολ είναι αυτά που δίνουν τις νίκες και οδηγούν τις ομάδες στις μεγάλες επιτυχίες. Και παρ' όλα αυτά, φέτος, έμεινε πίσω ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Αντουάν Γκριεζμάν που προσπαθεί να τα κάνει όλα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και φυσικά στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής, ο λαμπερός και τρομερός Κίλιαν Μπαπέ (που όμως πήρε το πρώτο Kopa Trophy της ιστορίας) και στην 5η θέση κατετάγη ο Λιονέλ Μέσι...

Στο παρελθόν, έχουν υπάρξει αδικίες σε ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην αμυντική αλλά και τη μεσαία γραμμή και μπορούν να φτιάξουν όλο το παιχνίδι της ομάδας τους (βλ. τις υποψηφιότητες των Τσάβι και Ινιέστα που δεν κατάφεραν να πάρουν κάποια στιγμή τη Χρυσή Μπάλα τα προηγούμενα χρόνια παρά την κορύφωση στην καριέρα τους και τους τίτλους που πανηγύριζαν).

Η δουλειά αυτών των παικτών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ακόμα και πιο σημαντική από αυτή των σκόρερ. Κάπου εδώ έρχεται η «κόντρα» ανάμεσα στη δημιουργία και την εκτέλεση. Αυτός, όμως, που θα στείλει τη μπάλα στο βάθος της εστίας θα είναι κι εκείνος που θα κερδίσει τους τίτλους των εφημερίδων, των αθλητικών ιστοσελίδων και μετέπειτα κατά πάσα πιθανότητα τα βραβεία.

Ο Λούκα Μόντριτς, με το ταπεινό και χαμηλό του προφίλ, φροντίζοντας κάθε φορά στο χορτάρι να δίνει λόγους για να θεωρείται κορυφαίος κι όχι να... περιαυτολογεί όπως το έχουν κάνει πολλοί και διάφοροι στο παρελθόν, θα εύχεται να σήμανε την αλλαγή στην ιστορία του Ballon d' Or...

Real Madrid midfielder Luka Modric is the first Croatian player to win the #BallonD'Or. pic.twitter.com/JhTGBqU456

— SBOBET (@SBOBET) December 3, 2018