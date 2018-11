Το εκπληκτικό μήνυμα της Μπάγερν για την απόσυρση του Ντρογκμπά (pic)

Η Μπάγερν Μονάχου «πόνεσε» πολύ από τον Ιβοριανό στην «Allianz Arena», πριν από 6 χρόνια, όταν τότε ο παλαίμαχος, πλέον, φορ της Τσέλσι είχε σκοράρει με κεφαλιά στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του τελικού του Champions League και ευστόχησε και στο τελευταίο πέναλτι στη διαδικασία για να στέψει τους «μπλε» Πρωταθλητές Ευρώπης.

Με μήνυμά της στα social media, η γερμανική ομάδα ανέφερε: «Μας ράγισες την καρδιά, αλλά και πάλι οφείλουμε να σε συγχαρούμε για την εκπληκτική σου καριέρα. Κάθε καλό για το μέλλον ευχόμαστε...».

You broke our hearts once but we still want to congratulate you on a superb career. All the best for the future. @didierdrogba #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/xEhNAs5aeI

— FC Bayern English (@FCBayernEN) November 22, 2018