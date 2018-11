«Ξάπλωσε» τον Λοθάνο ο Γκατσάνιγκα με τη ντρίμπλα του Κρόιφ (vid)

Ο αντικαταστάτης του τιμωρημένου Γιορίς, βρέθηκε σε πολύ καλό βράδυ, την Τρίτη, στο «Γουέμπλεϊ», παρά το γεγονός πως μάζεψε τη μπάλα από τα δίχτυα του μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης της Τότεναμ με την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική των ομίλων.

Τα «σπιρούνια» έκαναν τη μεγάλη ανατροπή για να διατηρήσουν τις ελπίδες τους για πρόκριση μετά και το τελικό 2-1, με τον Γκατσάνιγκα να στηρίζει όσο μπορεί και να κάνει τρομερή ντρίμπλα στον Λοθάνο, με το γνωστό γύρισμα του Κρόιφ...

Paulo Gazzaniga on behalf of us all at @LastWordOnSpurs we absolutely love you.

The goalkeeper still has 100% winning record in every single game he has played for Tottenham Hotspur, again making crucial saves at crucial times for us.

#THFC #COYSpic.twitter.com/LYxtl1nWXG

— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) November 6, 2018