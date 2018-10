Απίθανο βίντεο για το πώς οι Ουρουγουανοί μαθαίνουν το τάκλιν από μωρά (vid)

To «garra charrua» είναι αυτό που θα αποκαλούσαμε ως «πνεύμα πολεμιστή». Πρόκειται για τη γνήσια ορμή του ποδοσφαίρου στην Ουρουγουάη και κυρίως των σκληρών αμυντικών. Και για όσους είχαν το ερώτημα... πώς γίνεται και όλοι οι σέντερ μπακ -και όχι μόνο- της Σελέστε αποκτούν τόσο σκληρή μπαλαδόρικη παιδεία και ειδικά όσον αφορά τα σκληρά μαρκαρίσματα και τα τάκλιν, έρχεται αυτό το βίντεο με πιτσιρίκια της χώρας, για να λύσει όλες τις απορίες.

Uruguayan friend here in São Paulo sent me this. As national team captain Diego Godin touched on, when he mentioned rough and tough "baby football" in his excellent World Cup interview with @sidlowe , the "garra charrua"/warrior spirit is channelled from an early age there pic.twitter.com/DEN1OpBtZf

