Γελούσε και ο Μέσι με τον ξαπλωμένο Μπρόζοβιτς στο φάουλ του Σουάρες (vids)

Ο Αργεντινός αστέρας λόγω του κατάγματος που έχει υποστεί στο δεξί χέρι θα παραμείνει εκτός για 3 εβδομάδες και παρακολούθησε από την εξέδρα την αναμέτρηση της Τετάρτης κόντρα στους «νερατζούρι».

Η κάμερα τον έπιασε να γελάει τη στιγμή της πονηριάς του Μπρόζοβιτς, ο οποίος ξάπλωσε πίσω από το τείχος της Ίντερ και κατάφερε ν' αποκρούσει την εκτέλεση φάουλ του Λουίς Σουάρες στο δεύτερο ημίχρονο...

SPECTACULAR way from Brozovic to defend a free-kick!

Look how he slides behind the wall understanding Suárez intention pic.twitter.com/DIJ03KM4hE

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 24, 2018