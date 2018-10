Μέχρι την Αρμενία το Γιβραλτάρ είχε δεχτεί... 107 γκολ σε 22 επίσημα ματς! (pic)

To Γιβραλτάρ μέχρι τη νίκη στην Αρμενία ήταν σάκος του μποξ. Πολύ πιθανός να γίνει πάλι. Μέχρι τότε όμως, το μικρό αυτό κρατίδιο, μπορεί να χαίρεται το ιστορικό διπλό του.

Το 1-0 δίνει την πρώτη νίκη της ομάδας ύστερα από 22 ήττες σε 22 ματς. Μάλιστα, σ' αυτές τις αναμετρήσεις είχε δεχτεί 107 γκολ και είχε πετύχει μόλις 5.

Ε, ύστερα από τόσο... ξύλο αξίζουν να χαρούν κάπως παραπάνω.

UNTIL TODAY...

22 unfriendly matches played by Gibraltar and settled with 22 defeats, 5 goals in favor and 107 goals against.

TODAY...

Armenia 0-1 Gibraltar.

I LOVE THIS GAME! pic.twitter.com/NAgmgGZ73j

MisterChip () (@MisterChiping) October 13, 2018