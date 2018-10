Αδιανόητη βουτιά ο Κιέζα, έδωσε πέναλτι δίχως VAR ο διαιτητής! (vid)

Οι «βιόλα» έφτασαν στο 2-0 με τα γκολ των Βερετούτ και Μπιράγκι στο δεύτερο μέρος, ωστόσο, το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του Πιόλι στο 62ο λεπτό δεν θα έπρεπε να δοθεί ποτέ.

Ο Κιέζα έχει αρχίσει και παίρνει... κλίση δίχως να υπάρξει επαφή, με αποτέλεσμα να σωριαστεί εντός περιοχής μόλις αντιληφθεί ότι ο αντίπαλος που τον μαρκάρει είναι ακριβώς πίσω του.

Ο ρέφερι της αναμέτρησης, ενώ είχε καλή οπτική επαφή με τη φάση, έδειξε την άσπρη βούλα, έχοντας ξεγελαστεί από τη θέση των σωμάτων των παικτών.

Πάντως, από τον ιταλικό Τύπο αναφέρουν ότι εφόσον ζητηθεί το βίντεο από την Πειθαρχική Επιτροπή της Serie A, υπάρχει ενδεχόμενο τιμωρίας στον Κιέζα για τη «βουτιά»...

After the game against Fiorentina, Asamoah called out Chiesa for his cheating antics (diving etc...). He was attacked by Juve fans because he's an Inter player now & it is out of line for him to call Chiesa out like that.

Today, Chiesa cheated again and won Fiorentina a penalty. pic.twitter.com/Jn5ZM0fbf1

— FedeNerazzurra (@_FedeNerazzurra) September 30, 2018