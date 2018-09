Η Αταλάντα έστειλε δώρο φανέλες σε κάθε νεογέννητο στο Μπέργκαμο! (pic)

Ο αποκλεισμός από το φετινό Γιουρόπα Λιγκ με την ήττα στα πέναλτι από την Κοπεγχάγη πριν από δυο μέρες, πίκρανε τους οπαδούς της Αταλάντα, η οποία όμως, φρόντισε τουλάχιστον για τους... νεογέννητους οπαδούς της.

Όπως είχε διαρρεύσει και πλέον επιβεβαίωσε με κάθε επισημότητα ο σύλλογος, έστειλε δώρο φανέλες σε κάθε παιδί που είδε το πρώτο φως του ήλιου τις τελευταίες μέρες, ενώ μάλιστα, στο πακέτο δώρου συμπεριλαμβάνεται κι ένα κουτί γάλα, τοπικής παραγωγής.

Wow incredible stuff from @Atalanta_BC

Every new born baby in Bergamo is sent an Atalanta jersey by the club president, how can you not love Atalanta after they do something like this pic.twitter.com/fH2v9YBLPD

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) August 31, 2018