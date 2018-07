Η αφρικανική εκδοχή του VAR (video)

Στην Αφρική δεν υπάρχει η τεχνολογία, άρα καταφεύγουν στα παραδοσιακά μέσα...

This is the African version of VAR! Brace yourselves pic.twitter.com/xiVAPj5giD

— Kawowo Sports (@kawowosports) 17 Ιουλίου 2018