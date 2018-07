Οι Κροάτες έστειλαν τα συγχαρητήριά τους στους Γάλλους αμέσως μετά το τέλος του ματς δείχνοντας πως είναι μια μεγάλη ομάδα εντός κι εκτός γηπέδου!

@equipedefrance / @FrenchTeam as they win their second world title - Félicitations! #WorldCupFinal pic.twitter.com/GJYDfbWtqD

— HNS | CFF (@HNS_CFF) July 15, 2018