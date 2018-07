Τελικά, πήγε η μαμά του Λίνγκαρντ στην Αγγλία (vid)

«No mum, I’m not coming home. It’s...». Μ ' αυτήν την φράση ο Τζέσε Λίνγκαρντ θέλησε να δείξει ότι η Αγγλία θα φέρει το τρόπαιο του Μουντιάλ... σπίτι του.

Όλα αυτά μετά την πρόκριση επί της Κολομβίας.

Τώρα, που τα «τρία λιοντάρια» είναι στους «4», ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν πήρε τη μαμά του τηλέφωνο. Κι αυτό διότι εκείνη είναι στο πλευρό του.

Let the celebrations begin! England stars jump into stands with their nearest and dearest... as Lingard embraces his mum after flying her to Russia for quarter-final https://t.co/jV3rGOrOFk pic.twitter.com/zsPYjq5Eyg

— MailOnline Sport (@MailSport) July 7, 2018