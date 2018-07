Πρώτη σε κούπες, αλλά και σε γκολ η Βραζιλία! (vid)

Ο Νεϊμάρ έβαλε τις βάσεις πρόκρισης με την προβολή του, αλλά πέρασε και στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Με το τέρμα του, ο Βραζιλιάνος σταρ έβαλε τη Σελεσάο σε θέση οδηγού στη λίστα με τις ομάδες που έχουν σκοράρει τα περισσότερα γκολ! Πριν το Μουντιάλ της Ρωσίας, οι Γερμανοί είχαν 224 τέρματα, οι Βραζιλιάνοι 221, αλλά όλα άλλαξαν σε δυο εβδομάδες. Η ομάδα του Λεβ αποκλείστηκε, ενώ αυτή του Τιτέ συνεχίζει στα προημιτελικά, έχοντας πετύχει ήδη 7 γκολ! Αναλυτικά οι ομάδες με τα περισσότερα γκολ σε Παγκόσμια Κύπελλα:

Βραζιλία – 228

Γερμανία – 226

Αργεντινή – 137

Ιταλία – 128

Γαλλία– 113

Ισπανία – 99

Ουγγαρία – 87

Ουρουγουάη – 87

Ολλανδία – 86

Σουηδία– 79

Willian destroys Mexico’s defense with that play. What a play, and goal by Neymar. pic.twitter.com/afTrfGIOz6

