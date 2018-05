Ο Φαν Αανχολτ «έριξε» τη Στόουκ και ζήτησε συγγνώμη!

Ο Φαν Αανχολτ έστειλε την Στόουκ στην Τσάμπιονσιπ, δεν πανηγύρισε το γκολ και αμέσως μετά το τέλος ζήτησε... συγγνώμη από τους Πότερς. «Κανονικά μου αρέσει να πανηγυρίζω όταν σκοράρω, αλλά θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τη Στόουκ και τους οπαδούς της. Θα επιστρέψετε σύντομα πίσω. Είστε ένα μεγάλο κλαμπ με εξαιρετικούς οπαδούς» τόνισε ο Ολλανδός στο μήνυμά του.

Normally I like to celebrate when I score but I’d like to apologise to Stoke City and their fans, I wish my goal didn’t relegate you, but you’ll be back soon! Great club with great fans — Patrick van Aanholt (@pvanaanholt) 5 Μαΐου 2018