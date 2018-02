Τα δόντια του Γκοδίν έμειναν στον αγκώνα του Νέτο (vids & pics)

Αλλοι κάνουν λες και τους χτύπησε σφαίρα για το τίποτα και ο Ντιέγο Γκοδίν απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι είναι πολεμιστής. Σε φάση που είχε προωθηθεί, δέχτηκε αγκωνιά στον αέρα από τον πορτιέρο της Βαλένθια και έχασε τα μπροστινά δόντια του. Που ήταν αυτά; Η κάμερα τα εντόπισε πρώτα στον αγκώνα του Νέτο και έπειτα στον αέρα.

Diego Godin losing a few teeth here courtesy of Neto’s elbow.#AtletiValencia pic.twitter.com/TrjRvD13cW

