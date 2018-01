Ο Φαν Πέρσι στη Φέγενορντ! (vid)

Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι επιστρέφει στο Ρότερνταμ! Αλλωστε, πέρασαν 14 χρόνια από την τελευταία φορά που φόρεσε τη φανέλα της Φέγενορντ! Ο πρώτος Ολλανδός σκόρερ της Premier League (144 γκολ) έμεινε ελεύθερος από τη Φενέρ, συμφώνησε με τον σύλλογο της καρδιάς του και τη Δευτέρα θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο! Μάλιστα, οι συμπατριώτες του τονίζουν πως ο 34χρονος θα κλείσει και την καριέρα του στη Φέγενορντ!

OFFICIAL: Robin van Persie returns to boyhood club Feyenoord, 14 years after leaving pic.twitter.com/09a4dU8IXR

— B/R Football (@brfootball) January 19, 2018