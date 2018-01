Η Αρσεναλ καλεί τους οπαδούς της να δουν τον Μαυροπάνο σε δράση (pics)

Ο Αρσέν Βενγκέρ ανακοίνωσε ότι θα τον κρατήσει κοντά του, αλλά σε πρώτη φάση ο Κωνσταντίνο Μαυροπάνος θα πρωταγωνιστήσει με την β' ομάδα της Αρσεναλ. Οι Gunners ανέβασαν στο λογαριασμό τους στο Twitter δύο posts, καλώντας μάλιστα τους οπαδούς τους να παρακολουθήσουν τον Ελληνα σέντερ μπακ στην αναμέτρηση κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να πάρουν μία εικόνα από τις δυνατότητές του.

