Το κλάμα του Αιγύπτιου σπίκερ για την πρόκριση στο Μουντιάλ (vid)

Ο Σάλαχ με γκολ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων από την άσπρη βούλα, σε μια στιγμή που «κουβαλούσε» όλο το έθνος στις πλάτες του, διαμόρφωσε το τελικό 2-1 για τους Αιγύπτιους που μάλλον δεν κοιμήθηκαν το βράδυ, μένοντας στο Κάιρο να γιορτάσουν για την μεγάλη επιτυχία.

Η φωνή του σπίκερ και ο ήχος από την τρέλα στο γήπεδο, κάνουν απόλυτα κατανοητή την έξαλλη κατάσταση που επικρατούσε τις στιγμές μετά το δεύτερο γκολ...

Impossible not to get chills listening to the commentary of Mohamed Salah's game-winning penalty that sent Egypt to the 2018 World Cup. pic.twitter.com/YFquwbgCpB

— Adam Serrano (@LAGalaxyInsider) October 8, 2017