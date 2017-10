Ένα... τρελό-τρελό πάρτι στο Κάιρο (vids)

Ο Σαλάχ έστειλε την μπάλα, από το σημείο του πέναλτι, στα δίχτυα κι η Αίγυπτος πήγε στο Μουντιάλ μετά το 1990.

Όπως ήταν λογικό, μετά την τρέλα στο γήπεδο, οι συμπατριώτες του ξεχύθηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Friend sent me this vid of downtown Cairo after #Egypt qualified for the World Cup for first time since 1990 #EGYCGO pic.twitter.com/3ZgOQ6idXK

— Ali Abdel-Rahman (@Ali98) October 8, 2017