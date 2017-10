Η τρέλα των Κοσταρικανών με το γκολ στο 95'! (vid)

Με κεφαλιά του Γουάτσον στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμορφώθηκε το ισόπαλο 1-1 απέναντι στην Ονδούρα και έτσι, η Κόστα Ρίκα έκλεισε θέση για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας.

Το τρομερό φινάλε της αναμέτρησης, προκάλεσε τρέλα που μεταφέρθηκε από την εξέδρα, στον αγωνιστικό χώρο, στον πάγκο και σε όλους όσοι εκείνη τη στιγμή κατάλαβαν τι ακριβώς είχε συμβεί...

Δείτε το βίντεο :

Imagine not loving football. Well done Costa Rica! pic.twitter.com/FfLEYsRuls

— uMAXit Football (@uMAXitFootball) October 8, 2017