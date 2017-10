Ζητά επανάληψη του αγώνα με την Ουγκάντα η Γκάνα!

Οι Γκανέζοι έμειναν στο 0-0, το βράδυ του Σαββάτου, όμως, τους ακυρώθηκε λανθασμένα γκολ στις καθυστερήσεις και θα έπρεπε να έχουν πάρει και πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να ζητήσουμε από τη FIFA να εξετάσεις τις επιδόσεις του ρέφερι και των βοηθών του» αναφέρει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γκάνας στην επιστολή της, ενώ μάλιστα κατατίθεται αίτημα να εξεταστεί το ενδεχόμενο επανάληψης του αγώνα!

Poor Decision By The Referee!!

Still don't know why this Ghana last minute goal vs Uganda was cancelled.. pic.twitter.com/m0fTcmKS7n

— Osas Cruz (@OsasCruz) October 7, 2017

