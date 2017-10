Νοκ-άουτ για «μερικές εβδομάδες ο Φελαϊνί»

Ο διεθνής χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποχώρησε τραυματίας από τη νίκη (4-3) των «κόκκινων διαβόλων» επί της Βοσνίας, το βράδυ του Σαββάτου στο Σαράγεβο, με τον τραυματισμό του ν' αποδεικνύεται τέτοιος που συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απουσίας δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθεί.

Έτσι, μέσω του επίσημου λογαριασμού στα social media, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου ανέφερε πως ο Φελαϊνί θα χρειαστεί μερικές εβδομάδες μέχρι να επανέλθει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

@Fellaini is out for a couple of weeks & #BELCYP. Scan left knee injury (MCL sprain). Get well soon Marouane ! #RoadtoRussia pic.twitter.com/jozfljXOCl

— BelgianRedDevils (@BelRedDevils) October 8, 2017